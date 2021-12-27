В новогодние праздники в Казани будут дежурить 56 аварийных бригад и 100 единиц спецтехники

Фото: Дмитрий Резнов

В новогодние праздники в столице Татарстана в ресурсоснабжающих организациях будут дежурить 56 аварийных бригад, в составе которых свыше 250 человек и 100 единиц спецтехники и автотранспорта. Это в два раза больше, чем в обычные дни, сообщает мэрия Казани.

В этот период будут очищать от снега и наледи придомовые территории и внутриквартальные проезды и др. Также каждый день будет вывозиться мусор из дворов жилого фонда.

Фото: Дмитрий Резнов

Сегодня на уборку казанских улиц от снега вышли 497 дорожных рабочих и 302 единицы спецтехники. Снег будет вывозиться с разных точек города, например с улиц Баумана, Декабристов, Чистопольской и др.

Этим утром в городе на дорогах образовались 9-балльные пробки. Не обошлось и без аварий. К примеру, сразу четыре ДТП произошло в Ново-Савиновском районе рядом друг с другом.



Диана Жиленкова