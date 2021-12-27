Последние дни 2021-го в Татарстане станут морозными — ожидается до -17 градусов

В Татарстане до конца 2021-го сохранится морозная погода — ожидается до -17 градусов днем и до -25 градусов ночью. По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в Новый год в республике установится слабоморозная погода.

Во вторник, 28 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Ночные температуры составят -16... -21°С, дневные — от -11 до -16 градусов.

В среду, 29 декабря, вероятность выпадение в Татарстане осадков небольшая. Ночью похолодает до -17... -22 градусов, а при прояснениях и в низких местах — до -25°С. Дневные температуры составят -12... -17 градусов.

В четверг, 30 декабря, в Татарстане выпадет снег. Ночью температура опустится до -14... -19°С, в восточных районах при прояснениях — до -25°С. Днем ожидается -8... -13 градусов.

Фото: Максим Платонов (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в Татарстане 31 декабря 2021 года и 1 января 2022-го сильных морозов не будет, временами пройдет снег. Ночные температуры будут в пределах -7... -13 градусов. Днем 31 декабря ожидается -5... -10°С, а в первый день нового года — от 0 до -6 градусов.

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег, южный, юго-западный умеренный ветер.



Татьяна Демина