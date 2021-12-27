Матвиенко: укрупнение российских регионов целесообразно

В России укрупнение регионов целесообразно, снимать с повестки этот вопрос не надо. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, в этом вопросе необходимо тщательное взаимодействие с населением. Матвиенко отметила, что президент страны Владимир Путин поручил максимально задействовать возможности каждого субъекта РФ и исходя из этого уравнивать условия проживания граждан, финансовую обеспеченность и др.

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«Но это не так просто сделать и не так быстро, потому что нужны предпосылки и условия. Да, в чем-то надо менять межбюджетные отношения, над этим каждый год мы работаем, совершенствуем, это развивается», — передает слова спикера Совфеда «РИА Новости».

На прошлой неделе Путин призвал наращивать инновационный потенциал российских регионов. Как рассказал президент, это ключевой фактор благополучия и высокого качества жизни людей.

Диана Жиленкова