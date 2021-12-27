В Казани блокировка колес машин без номеров на муниципальных парковках освободила 30% мест

В столице Татарстана с начала использования блокираторов колес на муниципальных парковках число свободных мест выросло на 30%, а сбор платы поднялся на 25%. Об этом сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии Казани.

Как отметил мэр города Ильсур Метшин, новая мера воздействия на нарушителей — это не сбор денег и возможность выписывать штрафы. По его словам, это международная практика борьбы с автовладельцами, которые не уважают других.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С 22 декабря в Казани на муниципальных парковках на колеса машин без госномеров начали устанавливать блокираторы до выяснения личности владельцев.

Недавно сообщалось, что в городе с начала рейдов на парковках похитили два таких блокиратора. Личности обоих нарушителей удалось установить.

Диана Жиленкова