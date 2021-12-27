Минниханов: в 2022 году на строительство дороги Шали — Бавлы выделят более 8 миллиардов рублей

В следующем году на строительство платной дороги Шали — Бавлы от трассы М-7 «Волга» до трассы М-5 «Урал» выделят более восьми миллиардов рублей. Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов на пресс-конференции.

5 миллиардов поступит из федерального бюджета, еще 3,3 млрд выделит республика.

— Эта дорога всегда была очень востребованной, очень желанной, — отметил Минниханов.

Напомним, что дорогу Шали — Бавлы хотели открыть еще к 2018 году.