Минниханов: в 2022 году на строительство дороги Шали — Бавлы выделят более 8 миллиардов рублей
В следующем году на строительство платной дороги Шали — Бавлы от трассы М-7 «Волга» до трассы М-5 «Урал» выделят более восьми миллиардов рублей. Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов на пресс-конференции.
5 миллиардов поступит из федерального бюджета, еще 3,3 млрд выделит республика.
— Эта дорога всегда была очень востребованной, очень желанной, — отметил Минниханов.
Напомним, что дорогу Шали — Бавлы хотели открыть еще к 2018 году.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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