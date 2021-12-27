В мэрии Казани рассказали, в какие дни муниципальные парковки будут работать бесплатно

Фото: Максим Платонов

В Казани с 30 декабря по выходным муниципальные парковки будут работать бесплатно. В будние дни оплата будет взиматься с 8.00 до 19.00. Об этом сообщает телеграм-канал мэрии города.

Кроме того, в новогодние праздники, с 31 декабря по 9 января, парковки будут работать бесплатно.

Фото: Максим Платонов

На прошлой неделе в исполкоме города рассказали, в какие праздничные дни не будет взиматься плата за пользование муниципальными парковками. Например, парковки будут бесплатно работать 23 февраля, 7 и 8 марта, 2, 3, 9 и 10 мая и в другие праздничные дни.



Диана Жиленкова