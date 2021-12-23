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В Казани муниципальные парковки в январские праздники будут работать бесплатно

09:51, 23.12.2021 1
В Казани муниципальные парковки в январские праздники будут работать бесплатно
Фото: Максим Платонов

Муниципальные казанские парковки в январские праздники будут работать бесплатно, такое постановление подписано в исполкоме города.

Плата не будет взыматься за размещение транспортных средств в праздничные дни и дни отдыха, которые связаны с переносом праздников: 1 января, с 3 по 8 января, 23 февраля, 7 и 8 марта, 2, 3, 9 и 10 мая, 13 июня, 30 августа, 4 ноября. Еще это касается дней, на которые приходится начало проведения праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам.

В новогодние каникулы транспорт будет работать по графику выходного дня.

Фото: Максим Платонов

Вчера в Казани начали устанавливать блокираторы на колесах тех машин, которые стоят на платных муниципальных парковках без номеров.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 23 дек
    а 2-го января весь план по штрафам выполните значит? хитро
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