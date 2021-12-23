В Казани муниципальные парковки в январские праздники будут работать бесплатно

Фото: Максим Платонов

Муниципальные казанские парковки в январские праздники будут работать бесплатно, такое постановление подписано в исполкоме города.



Плата не будет взыматься за размещение транспортных средств в праздничные дни и дни отдыха, которые связаны с переносом праздников: 1 января, с 3 по 8 января, 23 февраля, 7 и 8 марта, 2, 3, 9 и 10 мая, 13 июня, 30 августа, 4 ноября. Еще это касается дней, на которые приходится начало проведения праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам.

В новогодние каникулы транспорт будет работать по графику выходного дня.

Фото: Максим Платонов

Вчера в Казани начали устанавливать блокираторы на колесах тех машин, которые стоят на платных муниципальных парковках без номеров.

Маргарита Головатенко