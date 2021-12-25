В Татарстане за сутки прививку от COVID-19 сделали 5 327 человек

В Татарстане за минувшие сутки привились от COVID-19 5 327 человек. Об этом сообщает Минздрав РТ.

Вакцинировались 2 280 489 человек. 1 860 112 татарстанцев уже прошли полный курс вакцинации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что в республике охватили вакцинацией рекордное количество людей — 74%.



Подробнее о ситуации с COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина