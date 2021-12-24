Вечером в Казани на дорогах образовались 9-балльные пробки

Этим вечером на казанских дорогах вновь образовались пробки. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты» по состоянию на 17.45, появившиеся заторы оцениваются в 9 баллов.

В основном движение затруднено в центре города на таких улицах, как Лево- и Право-Булачная, Карла Маркса, Дзержинского, Пушкина, Татарстан, Лобачевского и Бутлерова.

Фото: скриншот

Также заторы образовались на улицах Николая Ершова, Космонавтов, Аделя Кутуя, Гвардейской, Декабристов, Маршала Чуйкова, Васильченко, Мусина, Чистопольской, Четаева, а также на проспектах Ямашева, Ибрагимова и др.

Вчера вечером на казанских дорогах также образовались 9-балльные пробки.

Диана Жиленкова