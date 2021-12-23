Вечером в Казани образовались 9-балльные пробки
В Казани в четверг вечером образовались 9-балльные заторы. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Пробки из-за ДТП образовались на Горьковском шоссе, на улице Воровского. Затруднено движение на улицах Копылова, Тэцевской, на проспекте Ибрагимова, улице Маршала Чуйкова, проспекте Ямашева.
Заторы наблюдаются на улице Ак. Арбузова, на Сибирском тракте, на улицах Николая Ершова, Технической, Право-Булачной, Московской, Аделя Кутуя, Патриса Лумумбы, Вишневского, Гвардейской, Родины, Тихомирнова.АвтоБизнесТранспортОбществоИнфраструктура Татарстан
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