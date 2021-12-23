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Вечером в Казани образовались 9-балльные пробки

17:35, 23.12.2021
Вечером в Казани образовались 9-балльные пробки
Фото: pixabay.com

В Казани в четверг вечером образовались 9-балльные заторы. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Пробки из-за ДТП образовались на Горьковском шоссе, на улице Воровского. Затруднено движение на улицах Копылова, Тэцевской, на проспекте Ибрагимова, улице Маршала Чуйкова, проспекте Ямашева.

Фото: скриншот

Заторы наблюдаются на улице Ак. Арбузова, на Сибирском тракте, на улицах Николая Ершова, Технической, Право-Булачной, Московской, Аделя Кутуя, Патриса Лумумбы, Вишневского, Гвардейской, Родины, Тихомирнова.

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