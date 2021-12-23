Псаки заявила, что США не согласятся с предложениями России по безопасности, касающимися НАТО

Соединенные Штаты не будут соглашаться на предложения России по безопасности, касающиеся НАТО. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Хотела бы заметить, что НАТО — оборонительный альянс, а не агрессивный. Нет никаких доказательств, которые позволили бы предположить обратное, со стороны как США, так и других членов НАТО», — передает слова Псаки ТАСС.

Фото: pxhere.com

В то же время, по ее словам, с другими инициативами США могут согласиться. Пресс-секретарь Белого дома отметила необходимость проведения переговоров в сложившейся ситуации.

Сегодня на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что США находятся «у нас на пороге». По словам лидера страны, действия Москвы будут зависеть не от хода переговоров по гарантиям, а от требований безусловной безопасности РФ «на сегодня и в будущем».

Диана Жиленкова