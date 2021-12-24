Татарстан занял 11-е место по итогам всероссийской акции по сбору макулатуры #БумБатл

По итогам акции по сбору макулатуры #БумБатл Татарстан занял 11-е место среди регионов России. Всего в акции приняли участие около 17 тысяч жителей республики. Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов РТ.

В общей сложности за 2 недели участникам всероссийской акции удалось собрать и сдать на переработку свыше 2,5 тысячи тонн макулатуры. Таким образом, от вырубки уберегли около 50 тысяч деревьев или 500 га леса.

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В этом месяце в ведомстве сообщали, что детсады и школы Буинского района Татарстана собрали более 450 кг батареек на последующую утилизацию в рамках природоохранной акции.

Диана Жиленкова