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В Татарстане стабилизировались цены на строительные материалы

16:17, 23.12.2021
В Татарстане стабилизировались цены на строительные материалы
Фото: skyscrapercity.com

Заместитель министра строительства РТ Ильшат Гимаев заявил, что в Татарстане прекратился рост стоимости строительных материалов.

Цены стабилизировались впервые с октября 2020 года, но еще не начали снижаться. Причина такого роста стоимости на материалы заключается в нехватке сырья для производства товаров из древесины и металла на внутреннем рынке.

В Татарстане из-за роста цен на строительные материалы компании, проводившие капитальный ремонт, оказались в убытке. По словам председателя Комитета ЖКХ Дмитрия Анисимова, программа капремонта многоквартирных домов в этом году в Казани оказалась под угрозой срыва. В большинстве случаев на рынке не было нужных материалов, из-за чего их приходилось завозить из других регионов. Со сдвигом сроков поставки материала сдвигались сроки окончания работ.

Максим Кокунин
ЭкономикаФинансыБизнесРозничная торговля Татарстан

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