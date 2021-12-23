В Татарстане стабилизировались цены на строительные материалы

Заместитель министра строительства РТ Ильшат Гимаев заявил, что в Татарстане прекратился рост стоимости строительных материалов.

Цены стабилизировались впервые с октября 2020 года, но еще не начали снижаться. Причина такого роста стоимости на материалы заключается в нехватке сырья для производства товаров из древесины и металла на внутреннем рынке.

В Татарстане из-за роста цен на строительные материалы компании, проводившие капитальный ремонт, оказались в убытке. По словам председателя Комитета ЖКХ Дмитрия Анисимова, программа капремонта многоквартирных домов в этом году в Казани оказалась под угрозой срыва. В большинстве случаев на рынке не было нужных материалов, из-за чего их приходилось завозить из других регионов. Со сдвигом сроков поставки материала сдвигались сроки окончания работ.

Максим Кокунин