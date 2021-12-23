В Госдуму внесен законопроект о снижении штрафов за нарушение правил агитации

Сегодня в Госдуму России был внесен законопроект от депутатов фракции КПРФ, предлагающий снизить административные штрафы за агитацию вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено. Об этом сообщает ТАСС.

Предлагается внести поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Согласно им, штрафы должны быть установлены для граждан в размере от 1 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 до 150 тысяч рублей. За изготовление и распространение материалов агитационного характера в период подготовки и проведения выборов предложено установить такие же суммы.

Также депутаты считают, что нужно снизить штрафы за размещение печатных агитационных материалов в местах, где это запрещается законом, и в помещениях и зданиях без разрешения собственников объектов.

Сейчас штрафы за подобные нарушения составляют для граждан от 5 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 500 тысяч рублей.

Фото: http:duma.gov.ru

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Дарья Акимова