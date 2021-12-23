Путин заявил, что поставит перед правительством вопрос о разработке дорожных сетей

Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что поставит перед правительством страны вопрос о развитии инфраструктуры для земельных участков, выделенных для многодетных семей.

— У нас огромные деньги выделяются на развитие инфраструктуры. Нужно вписать эти потребности в проекты инфраструктурного развития территорий. Обязательно перед правительством поставлю такую задачу, — заявил глава государства.

«Реальное время» ведет текстовую онлайн-трансляцию с большой пресс-конференции российского лидера. Следить за основными моментами общения Путина с журналистами можно в нашей новостной ленте.