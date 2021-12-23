Путин заявил, что поставит перед правительством вопрос о разработке дорожных сетей
Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что поставит перед правительством страны вопрос о развитии инфраструктуры для земельных участков, выделенных для многодетных семей.
— У нас огромные деньги выделяются на развитие инфраструктуры. Нужно вписать эти потребности в проекты инфраструктурного развития территорий. Обязательно перед правительством поставлю такую задачу, — заявил глава государства.
«Реальное время» ведет текстовую онлайн-трансляцию с большой пресс-конференции российского лидера. Следить за основными моментами общения Путина с журналистами можно в нашей новостной ленте.ОбществоВласть
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