Путин заявил, что бюджет России носит социально ориентированный характер

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Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции сообщил, что бюджет страны носит социально ориентированный характер. Он считает, что это очевидно — достаточно посмотреть на цифры.



По прогнозу главы государства, в следующем году социальные расходы федерального бюджета составят более 4 триллионов рублей.

По его словам, старания государства направлены напрямую или через бизнес на поддержку людей.

«Реальное время» ведет текстовую онлайн-трансляцию с большой пресс-конференции российского лидера. Следить за основными моментами общения Путина с журналистами можно в нашей новостной ленте.