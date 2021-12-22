Песков прокомментировал открытие в Турции парка имени Дудаева

Москва по дипломатическим каналам довела до Анкары неодобрение в связи с присвоением имени лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева парку в турецком городе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вчера глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Министерству иностранных дел РФ с просьбой отреагировать на увековечивание памяти Дудаева. По данным СМИ, в турецком городе Корфез открылся парк, названный в его честь.

Фото: wikipedia.org

Кадыров призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана определиться, выступает ли он «за прозрачные и честные отношения с Российской Федерацией».

— Недавно, к сожалению, в одном из регионов Турции один из парков был назван именем этого террориста. Конечно, это весьма болезненное решение для всех чеченцев, для Чеченской Республики в составе Российской Федерации, — заявил Песков.

В связи с этим эмоциональная реакция Кадырова вполне понятна, передает ТАСС слова представителя Кремля.

Джохар Дудаев — генерал-майор авиации, возглавивший движение чеченских сепаратистов. Он стал первым президентом Чеченской Республики Ичкерия*. Погиб в 1996 году.

В прошлом году директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов презентовал книгу «Мозаика воспоминаний», в которой в том числе были рассказы о поездке на Кавказ в разгар чеченского конфликта. «Реальное время» публиковало отрывок произведения.



*признана Верховным судом России террористической организацией и запрещена в РФ.

Татьяна Леухина