Татарстан заключил концессию на 99 лет с инвестором строительства участка трассы до Альметьевска

Правительство Татарстана заключило концессионное соглашение на 99 лет с АО «Автострада». Компания с 2006 года строит на собственные средства участок платной трассы Шали — Бавлы (от трассы М-7 «Волга» до трассы М-5 «Урал») от поселка Алексеевское до Альметьевска.

Соглашение предусматривает создание и эксплуатацию участка платной дороги от Алексеевского до Альметьевска длиной 145 км. Оно рассчитано на 99 лет.

Стоимость проекта составляет 83,669 млрд рублей, в том числе средства федерального бюджета — 30,616 млрд рублей, республиканского бюджета — 29,845 млрд рублей и инвестиции частного инвестора — 23,108 млрд рублей, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.



Платная трасса Шали — Бавлы должна стать частью транспортного коридора «Европа — Западный Китай». Она соединит важные автомагистрали России — М-7 «Волга» и М-5 «Урал». Это позволит сократить пробег транспорта по маршрутам Центр — Сибирь и Центр — Средняя Азия. Первый этап автодороги — Сорочьи Горы — Шали (М-7) — ввели в эксплуатацию в 2011 году.

Татьяна Леухина