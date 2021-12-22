Казань заняла четвертое место в рейтинге российских городов по качеству управления в 2021 году

Эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) под руководством политологов Дмитрия Орлова и Ростислава Туровского назвали лучшие и худшие города по качеству управления в России в 2021 году. Казань попала на четвертое место среди лучших. Об этом сообщает РБК.

Для исследования брались столицы российских регионов, кроме городов федерального значения, и крупные городские округа с населением больше 300 тысяч человек, не являющиеся региональными центрами, а также бывшая столица Ингушетии Назрань.

В списке лучших по качеству управления городов на трех первых местах Тюмень, Салехард и Грозный. Четвертое место заняла Казань. В топ-10 находятся также Ханты-Мансийск, Ростов-на-Дону, Саранск, Набережные Челны, Чебоксары и Челябинск. По мнению Ростислава Туровского, это объясняется наличием финансово-экономических ресурсов и управленческой школы. Для всех городов характерна плавная смена, преемственность власти и конструктивные отношения с губернаторами.

Антилидерами рейтинга стали Улан-Удэ, Киров и Архангельск. Также в десятку вошли Ярославль, Омск, Назрань, Элиста, Биробиджан, Владивосток и Магас. По словам Дмитрия Орлова, попадание городов из первой тройки на эти места неудивительно. В Улан-Удэ плохая экология и проблемы с состоянием жилого фонда и коммунальных сетей. В Кирове был заметен высокий уровень протестного голосования на выборах в Госдуму-2021 и сложности с вывозом мусора. В Архангельске, бывшем лидере такого рейтинга в 2019 году, есть проблемы с общественным транспортом, а местные жители недовольны мусорным полигоном.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно сообщалось, что Татарстан занял шестое место в рейтинге качества жизни в регионах России. Лидерами рейтинга стали Москва, Тюменская область и Ханты-Мансийский АО.

Дарья Акимова