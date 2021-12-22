Статус резидента Иннополиса получили еще 15 новых компаний

15 новых компаний получили статус резидента и партнера особой экономической зоны «Иннополис», об этом стало известно по итогам финального заседания Наблюдательного совета ОЭЗ «Иннополис», которое состоялось сегодня под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова.



В общей сложности компании создадут 521 рабочее место и привлекут 7,4 млрд рублей инвестиций. Максимальный объем инвестиций среди представленных проектов составил 3,3 млрд рублей.

Так, новые резиденты «Иннополиса» планируют развивать проект по цифровизации строительного рынка, автоматизированную систему для кредитных организаций работать над организацией по ведению деятельности в области инженерных и технологических решений для российской автопромышленности и др.

Фото: realnoevremya.ru

Неделей ранее сообщалось, что все свободные офисные помещения для корпоративных резидентов в особой экономической зоне «Иннополис» сданы в аренду. За 2021 год в ОЭЗ «Иннополис» поступило больше 700 заявок от команд, желающих получить статус стартапа, резидента или партнера.

Маргарита Головатенко