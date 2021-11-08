Правительство России поддержало законопроект об отмене обязательного техосмотра

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Российское правительство поддержало законопроект партии «Единая Россия» об отмене обязательного техосмотра. Об этом сообщил ТАСС.

Согласно законопроекту, от техосмотра освободят легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие гражданам и использующиеся в личных целях. Изменения не коснутся такси и другого транспорта для перевозки пассажиров, а также личных машин, использующихся в служебных целях. Однако техосмотр будет нужен при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

Фото: realnoevremya.ru

В сентябре вице-премьер РФ Марат Хуснуллин уже сообщал, что закон об отмене обязательного техосмотра могут принять до конца 2021 года.



Дарья Акимова