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Шойгу сообщил, что доля современного оружия в ядерной триаде России достигла исторического максимума

14:09, 21.12.2021
Шойгу сообщил, что доля современного оружия в ядерной триаде России достигла исторического максимума
Фото: kremlin.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что доля современного оружия в ядерной триаде России достигла исторического максимума. На сегодняшний день она составляет 89,1%.

Кроме того, Шойгу анонсировал увеличение числа носителей высокоточного оружия большой дальности. Их количество должно вырасти на треть уже к 2026 году. Число крылатых ракет Россия намерена увеличить в два раза, пишет «РИА Новости».

О том, что доля современной техники в ядерной триаде России уже в этом году должна превысить отметку в 88%, в апреле в ходе послания Федеральному собранию заявил президент страны Владимир Путин. В целом, по его прогнозу, к 2024 году доля современной техники в войсках России составит 76%.

Татьяна Демина
ОбществоПромышленностьОПК

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