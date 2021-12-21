Татарстанцев предупредили о промоинах и трещинах на неокрепшем льду

МЧС предупреждает жителей Татарстана о наличии трещин и промоин на льду рек в республике. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Сообщается, что на фарватере крупных рек процесс ледообразования все еще не завершился, наблюдаются многочисленные трещины, промоины и полыньи. Граждан просят быть осторожными при выходе на водоем. Напоминается, что безопасной для человека толщиной льда является та, что более 7 см.

На реке Казанка толщина льда составляет 0—13 см, есть промоины, в Набережных Челнах, на реке Кама, — 0—10 см.

Фото: pixabay.com

Недавно в Татарстане сотрудники МЧС спасли трех рыбаков, вышедших на тонкий лед, несмотря на запрет. Рядом с поселком Камское Устье мужчины находились в 250—300 м от берега и не могли добраться до него. Один из них попробовал перебраться через полынью, но провалился в воду.

Дарья Акимова