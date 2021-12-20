Новости общества

18:04 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Синоптики предупредили татарстанцев о тумане 21 декабря

11:58, 20.12.2021
Синоптики предупредили татарстанцев о тумане 21 декабря
Фото: Максим Платонов (архив)

Во вторник, 21 декабря, в Татарстане ожидается туман. Об этом жителей республики предупредили в Гидрометцентре РТ.

По прогнозу синоптиков, туман в Татарстане ожидается завтра утром и днем.

Напомним, сегодня в Татарстане ожидается облачная погода. Местами пройдет снег, местами мокрый и сильный. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный, местами порывами до 15—20 м/с.

Татьяна Демина
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем