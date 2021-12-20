Синоптики предупредили татарстанцев о тумане 21 декабря
Во вторник, 21 декабря, в Татарстане ожидается туман. Об этом жителей республики предупредили в Гидрометцентре РТ.
По прогнозу синоптиков, туман в Татарстане ожидается завтра утром и днем.
Напомним, сегодня в Татарстане ожидается облачная погода. Местами пройдет снег, местами мокрый и сильный. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный, местами порывами до 15—20 м/с.
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