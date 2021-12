NAVI одержали победу в турнире World Final 2021

Команда Natus Vincere победила в турнире BLAST Premier World Final 2021 по Counter-Strike Global Offensive (CS:GO) и получила 500 тысяч долларов.



Украинский клуб с казанцем в составе обыграл российскую команду Gambit Espots в гранд-финале со счетом 2:1. Gambit Espots получила 250 тысяч долларов.

BLAST Premier World Final 2021 проходил в Копенгагене с 14 по 19 декабря.

The era is not over. Meet your #BLASTWorldFinal 2021 Champions!



: https://t.co/NDAJP8X6wJ#ObsessedWe #navination pic.twitter.com/iPBHxwirI2