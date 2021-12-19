Финансист Сосновский спрогнозировал замедление роста цен на сырье в 2022 году

Стоимость сырья и, соответственно, товаров, находится на максимальных значениях, поэтому в дальнейшем не ожидается значительный рост цен на сырье. Но такой прогноз будет верным только в случае стабилизации ситуации с COVID-19 и локдаунами. Об этом заявил глава региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский.

По его словам, когда ситуация на рынке стабилизируется, откроется сектор услуг. Вероятно, что туда перейдет и инфляция. Как отметил Сосновский, из-за локдаунов многие компании покинули сектор услуг, поэтому предложение уменьшится, а спрос увеличится.

Фото: Максим Платонов

Эксперт добавил, что за год спрос на сталь вырос на 70%, на нефть — на 34,5%, на коксующийся уголь — на 74,5%, на природный газ — на 57,5%, передает агентство «Прайм».

Вчера сообщалось, что на рынке ожидается дефицит кофе до 2023 года из-за неурожая и пандемии COVID-19. Однако позднее в Минсельхозе РФ уверили в обратном. Как сообщили в ведомстве, перебоев с поставками кофе не ожидается.

Диана Жиленкова