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В Казани снегоуборочный трактор насмерть сбил пенсионера

11:17, 18.12.2021
В Казани снегоуборочный трактор насмерть сбил пенсионера
Фото: realnoevremya.ru

В столице Татарстана на улице Воровского произошло смертельное ДТП: снегоуборочный трактор сбил пенсионера. От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте.

Как рассказал водитель трактора, пенсионер появился неожиданно в тот момент, когда машина двигалась задним ходом.

Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в Казани произошло пять ДТП с пострадавшими и 96 — с материальным ущербом. В пятницу в городе поймали четырех водителей в нетрезвом виде и одного автолюбителя без водительских прав.

Накануне стало известно, что в Татарстане в 2021 году в результате ДТП погибли 79 пешеходов. Всего с начала года в республике произошло 914 случаев наезда на пешеходов.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

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