В Казани снегоуборочный трактор насмерть сбил пенсионера

В столице Татарстана на улице Воровского произошло смертельное ДТП: снегоуборочный трактор сбил пенсионера. От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте.

Как рассказал водитель трактора, пенсионер появился неожиданно в тот момент, когда машина двигалась задним ходом.

Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в Казани произошло пять ДТП с пострадавшими и 96 — с материальным ущербом. В пятницу в городе поймали четырех водителей в нетрезвом виде и одного автолюбителя без водительских прав.

Накануне стало известно, что в Татарстане в 2021 году в результате ДТП погибли 79 пешеходов. Всего с начала года в республике произошло 914 случаев наезда на пешеходов.

Диана Жиленкова