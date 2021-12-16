Посольство России в ФРГ выразило протест из-за высылки дипломатов

Посольство России в Берлине выразило протест МИД Германии из-за высылки российских дипломатов, сообщила пресс-служба диппредставительства.



До этого МИД ФРГ сообщил послу России в ФРГ о решении властей объявить двух дипломатов персонами нон грата.

В посольстве охарактеризовали такие «немотивированные действия» как «очевидный недружественный шаг» и подчеркнули, что это не будет оставлено без реакции.

Фото: pixabay.com

Германия объявила двух российских послов в Берлине персонами нон грата из-за дела об убийстве гражданина Грузии.

В среду, 15 декабря, суд в Берлине приговорил к пожизненному сроку 56-летнего россиянина Вадима Красикова. Он обвинялся в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, который был полевым командиром во время второй чеченской войны и получил убежище в Берлине. Его застрелили 23 августа 2019 года. В Германии посчитали, что убийство было совершено по заказу от неустановленного госоргана России.

Маргарита Головатенко