Педагоги из Казани стали победителями Всероссийского конкурса «Воспитатели России»

Казанские педагоги стали победителями девятого Всероссийского конкурса «Воспитатели России». Об этом сообщает пресс-служба Минобра Татарстана.

Итоги были подведены сегодня в онлайн-формате из федеральной студии вещания в Москве. В номинациях «Успешный воспитатель» и «Инклюзивное образование» стали лучшими воспитатели детского сада №128 Кировского района города Анастасия Корчагина и детского сада №63 Вахитовского района Надежда Черепанова.

Всего в конкурсе принимали участие 10 татарстанских педагогов. Его проводили при поддержке Фонда президентских грантов, Минпросвещения России, НИИ дошкольного образования общественной организации «Воспитатели России» и партии «Единая Россия».

Несколько дней назад студентка из Татарстана Алия Аглиуллина выиграла Гран-при Российской национальной премии «Студент года — 2021» среди профессиональных образовательных организаций.



Дарья Акимова