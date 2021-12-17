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Минпросвещения подготовило концепцию психологической онлайн-платформы для школьников

09:38, 17.12.2021
Минпросвещения подготовило концепцию психологической онлайн-платформы для школьников
Фото: pixabay.com

В России создают платформу для оказания психологической помощи детям и их родителям, концепцию разрабатывает Минпросвещения РФ.

Разработать концепцию платформы и представить предложения о финансировании распорядился президент РФ Владимир Путин. Сейчас платформа проходит процедуру межведомственного согласования.

Фото: realnoevremya.ru

Доклад о ходе исполнения данной задачи направлен в контрольное управление администрации главы государства, сообщает ТАСС.

Маргарита Головатенко
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