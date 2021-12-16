В нескольких домах Ново-Савиновского района Казани отключат воду
В нескольких домах Ново-Савиновского района Казани 20 декабря отключат воду. Об этом сообщается на сайте исполкома.
С 9 часов 20 декабря до 6 часов 21 декабря воды не будет по адресам:
- улица Восстания, 26, 28, 32, 32а (детсад);
- проспект Ибрагимова, 20, 22, 24, 25, 29.
Неудобства связаны с проведением работ по подключению двух водопроводов.
Автоцистерны с водой будут выезжать согласно заявкам, поступающим от местных жителей. Для этого следует обращаться по телефону +7 (843) 231-62-60.
Завтра в домах Советского района Казани почти на сутки отключат воду.
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