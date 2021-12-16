В нескольких домах Ново-Савиновского района Казани отключат воду

В нескольких домах Ново-Савиновского района Казани 20 декабря отключат воду. Об этом сообщается на сайте исполкома.

С 9 часов 20 декабря до 6 часов 21 декабря воды не будет по адресам:

улица Восстания, 26, 28, 32, 32а (детсад);

проспект Ибрагимова, 20, 22, 24, 25, 29.

Неудобства связаны с проведением работ по подключению двух водопроводов.

Фото: kzn.ru

Автоцистерны с водой будут выезжать согласно заявкам, поступающим от местных жителей. Для этого следует обращаться по телефону +7 (843) 231-62-60.

Завтра в домах Советского района Казани почти на сутки отключат воду.

Ольга Шагиева