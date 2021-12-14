В домах Советского района Казани почти на сутки отключат воду

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

С 9 часов 17 декабря до 6 часов 18 декабря в ряде домов Советского района Казани будет отключено водоснабжение. Причина — работы по подключению водопроводов. Об этом сообщили в мэрии города.

Без воды останутся жильцы некоторых домов, расположенных на улицах 1-й Владимирской, Академика Арбузова, Журналистов, Кирпичникова, Коновалова, Краснооктябрьской, Ново-Азинской, Олонецкой и др. С полным списком домов можно ознакомиться на сайте мэрии Казани.

Фото: kzn.ru

Недавно почти на сутки отключали воду в домах Вахитовского района города. Отключение водоснабжения затронуло дома, расположенные на улицах Астрономической, Баумана, Островского, Пушкина, Чернышевского и др.

Диана Жиленкова