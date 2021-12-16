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В Госдуму внесли проект, устанавливающий для мэров единый срок полномочий

09:25, 16.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 2
В Госдуму внесли проект, устанавливающий для мэров единый срок полномочий
Фото: goverment.ru

В Госдуму внесен законопроект, которым для мэров и всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый пятилетний срок полномочий, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Также он сообщил о внесении в ГД законопроекта, который позволяет губернаторам отстранять мэров от занимаемых ими должностей за ненадлежащее исполнение обязанностей.

В этом случае, если в течение месяца не будут приняты меры по устранению причин для выговора, главу муниципального образования или местной администрации могут отстранить от должности, сообщает «РИА Новости».

Фото: duma.gov.ru

Совет Федерации одобрил закон о региональной власти, который разрешает главам регионов избираться более чем на два срока подряд и запрещает им именоваться президентами.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09:40
    А чем отличается глава муниципального образования от главы местной администрации ?
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  • Анонимно 09:41
    Как все сложно в муниципалитете есть глава муниципального образования и ещё какой то глава местной администрации. Деньги лишние у муниципалитетов завелись?

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