В Госдуму внесли проект, устанавливающий для мэров единый срок полномочий

В Госдуму внесен законопроект, которым для мэров и всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый пятилетний срок полномочий, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.



Также он сообщил о внесении в ГД законопроекта, который позволяет губернаторам отстранять мэров от занимаемых ими должностей за ненадлежащее исполнение обязанностей.

В этом случае, если в течение месяца не будут приняты меры по устранению причин для выговора, главу муниципального образования или местной администрации могут отстранить от должности, сообщает «РИА Новости».

Фото: duma.gov.ru

Совет Федерации одобрил закон о региональной власти, который разрешает главам регионов избираться более чем на два срока подряд и запрещает им именоваться президентами.

Маргарита Головатенко