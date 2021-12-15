На Украине появится город Владимир
В Украине город Владимир-Волынский Волынской области переименуют во Владимир. Такое решение приняла Верховная рада Украины.
Переименование произошло по инициативе жителей для возвращения населенному пункту исторического названия. Город получил приставку «Волынский» после 1795 года, когда вошел в состав Российской империи. Это сделали, чтобы не путать его с городом Владимиром-на-Клязьме.
«Верховная рада постановляет переименовать город Владимир-Волынский Владимир-Волынского района Волынской области в город Владимир», — приводит текст постановления ТАСС.
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