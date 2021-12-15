Минниханов заявил, что в Татарстане необходимо разработать специальную программу по кадровой политике

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании Совета безопасности РТ обратил внимание на проблему дефицита работников в республике. Для ее решения необходимо разработать специальную программу по кадровой политике, указал он.

— Эта тема — одна из самых важных для нашей республики с учетом тех проектов, которые мы реализуем, и перспектив, которые ставим перед собой, — обратил внимание Минниханов.

Как рассказал на заседании Совета безопасности министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов, потребность крупных татарстанских предприятий в работниках оценивается в 11 тысяч человек, из которых две трети приходится на специалистов со средним специальным образованием. В целом общая потребность в кадрах в Татарстане оценивается в 26 тысяч работников.



Татьяна Демина