В казанское кафе, которое пускало посетителей без QR-кодов, пришло извещение от администрации района

В казанских соцсетях появилась информация, что в кафе Madame Pavlova, которое недавно объявило, что пускает посетителей без QR-кодов, пришло извещение от администрации Кировского и Московского районов города. Причиной стали наклейка «Завтраки весь день» на двери заведения и отсутствие второй урны для мусора у входа. Администрация районов в своем телеграм-канале подтвердила это.

Как сообщается, сотрудники отдела общественной безопасности района оформили извещение о явке в пункт охраны порядка для выяснения обстоятельств дела и составления протокола об административном правонарушении. Такие извещения составляются в соответствии с российским административным кодексом в адрес лиц, не соблюдающих требования правил благоустройства Казани, так как они обязательны для исполнения всеми физическими, должностными и юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы.

2 декабря сотрудники районной администрации в ходе проверки закрепленной территории нашли нарушения в информационно-печатной продукции на двери кафе. Наклейка была размещена в неустановленном для этих целей месте. Кроме того, не хватало еще одной мусорной урны у входа в кафе. По правилам их должно быть две.

Статьями 3.5 и 3.6 Кодекса Татарстана об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за эти нарушения. Поэтому владельцев кафе пригласили в общественный пункт охраны порядка.

На днях стало известно, что на Madame Pavlova должны составить еще пять протоколов.

Дарья Акимова