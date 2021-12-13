В Казани продлили ограничение движения по улице Юлиуса Фучика
В Казани продлили временное ограничение движения по улице Юлиуса Фучика. Об этом сообщается на сайте исполкома Казани.
До 23 января для движения закрыт участок дороги по улице Фучика возле домов №141а и №106а.
Неудобства связаны с выносом газопровода из зоны строительства станции метро.
Ранее в Казани продлили ограничение движения на участке дороги по улице Калинина.
Ольга ШагиеваОбществоАвто Татарстан
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