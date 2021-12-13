Новости общества

16:43 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани продлили ограничение движения по улице Юлиуса Фучика

15:54, 13.12.2021
В Казани продлили ограничение движения по улице Юлиуса Фучика
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани продлили временное ограничение движения по улице Юлиуса Фучика. Об этом сообщается на сайте исполкома Казани.

До 23 января для движения закрыт участок дороги по улице Фучика возле домов №141а и №106а.

Неудобства связаны с выносом газопровода из зоны строительства станции метро.

Ранее в Казани продлили ограничение движения на участке дороги по улице Калинина.

Ольга Шагиева
ОбществоАвто Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также