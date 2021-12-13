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По маршруту Самара — Ульяновск — Казань в 2023 году запустят два «Метеора»

14:36, 13.12.2021
По маршруту Самара — Ульяновск — Казань в 2023 году запустят два «Метеора»
Фото: realnoevremya.ru

В 2023 году по маршруту Самара — Ульяновск — Казань запустят два «Метеора». Об этом сообщили в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

«Метеоры» запустят в лизинг в 2023 году. На субсидирование лизинговых платежей перевозчика в бюджете заложили по 77,2 млн рублей в 2023 и 2024 году, пишет издание «ВолгаНьюз».

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в следующем году Татарстан, Чувашию и Нижегородскую область свяжет речной туристический маршрут.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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