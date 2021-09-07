В 2022 году Татарстан, Чувашию и Нижегородскую область свяжет речной туристический маршрут
В следующем году Татарстан, Чувашию и Нижегородскую область свяжет речной туристический маршрут. Его запустят с открытием сезона навигации.
— Это опять же будут интересные туры, когда не на машине, а в такой приятной обстановке по Волге можно будет дойти как от Нижнего Новгорода до Чебоксар, так и от Чебоксар до Казани, — рассказал о планах замминистра экономического развития Чувашии Денис Спирин.
Туристам предположат во время путешествия по рекам посетить малые города. Так, в Чувашии планируются остановки в исторических городах республики Мариинский Посад и Козловка, пишет ТАСС.
Для перевозки туристов на новых маршрутах предполагается задействовать три водных судна «Валдай 45Р», которые приобрела Чувашия, уточнил Спирин.
Сегодня же стало известно, что Татарстан, Чувашия, Владимирская, Московская и Нижегородская области, через которые пройдет новая высокоскоростная автомагистраль М-12, планируют объединить усилия по развитию придорожной туристической инфраструктуры.
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