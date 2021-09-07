В 2022 году Татарстан, Чувашию и Нижегородскую область свяжет речной туристический маршрут

Фото: Олег Тихонов (архив)

В следующем году Татарстан, Чувашию и Нижегородскую область свяжет речной туристический маршрут. Его запустят с открытием сезона навигации.

— Это опять же будут интересные туры, когда не на машине, а в такой приятной обстановке по Волге можно будет дойти как от Нижнего Новгорода до Чебоксар, так и от Чебоксар до Казани, — рассказал о планах замминистра экономического развития Чувашии Денис Спирин.

Туристам предположат во время путешествия по рекам посетить малые города. Так, в Чувашии планируются остановки в исторических городах республики Мариинский Посад и Козловка, пишет ТАСС.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Для перевозки туристов на новых маршрутах предполагается задействовать три водных судна «Валдай 45Р», которые приобрела Чувашия, уточнил Спирин.

Сегодня же стало известно, что Татарстан, Чувашия, Владимирская, Московская и Нижегородская области, через которые пройдет новая высокоскоростная автомагистраль М-12, планируют объединить усилия по развитию придорожной туристической инфраструктуры.



Татьяна Демина