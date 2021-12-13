В преддверии Нового года в Набережных Челнах проверят соблюдение QR-режима в крупных ТЦ
В Набережных Челнах на этой неделе состоится заседание оперативного штаба, на котором заслушают глав крупных торговых центров и предприятий торговли об организации проверки QR-кодов в преддверии новогодних праздников, поскольку в это время ожидается наплыв покупателей.
«Нам нужно понять — собираются ли они увеличить количество проверяющих QR-коды на входе. Это должен быть не один, а несколько человек. Соответственно, к этому они должны быть технически готовы, должны четко понимать, что с одним сотрудником ЧОП будет трудно организовать такой контроль», — передают слова мэра Наиля Магдеева «Челнинские известия».
Кроме того, Магдеев поручил работникам исполкома провести ревизию крупных торговых центров в данном направлении.
Недавно сообщалось, что уже на этой неделе в Татарстане могут принять решение по антиковидным ограничениям на Новый год. По словам замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любови Авдониной, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
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