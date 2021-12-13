Фотография из Мурманской области попала в список 100 лучших фото 2021 года по версии журнала TIME

Фотография из Мурманской области попала в список 100 лучших фото 2021 года по версии журнала TIME. Информация появилась в официальном инстаграм-аккаунте издания.

Снимок сделала немецкий фотограф Нанна Хайтманн в селе Териберка в апреле 2021 года. На нем запечатлена собака, стоящая в снегу на фоне северного сияния. Она выскочила из темноты, остановилась на несколько секунд и затем скрылась обратно.

В июле 2021 года фотография москвички Татьяны Мерзляковой, сделанный ею во время поездки в Териберку, заняла первое место в конкурсе мобильной фотографии iPhone Photography Awards 2021. Представитель России впервые стал победителем в этой категории.





Дарья Акимова