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В Татарстане «Лада» столкнулась с грузовиком МАЗ: есть погибшие и пострадавшие

08:51, 12.12.2021 1
В Татарстане «Лада» столкнулась с грузовиком МАЗ: есть погибшие и пострадавшие
Фото: realnoevremya.ru

Один человек погиб и еще два пострадали после столкновения легковушки «Лада» и грузовика МАЗ в Татарстане. Об этом рассказали в МВД Татарстана.

ДТП произошло ночью 12 декабря. В 2.50 на 11 км строящейся автодороги Алексеевское-Альметьевск (Москва-Пекин) у села Малый Красный Яр водитель автомобиля «Лада» не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

Фото: realnoevremya.ru

В результате аварии 21-летний водитель легковушки погиб на месте. 18-летний пассажир «Лады» и 35-летний водитель МАЗ госпитализированы в ЦРБ Чистополь.

Недавно в Казани трамвай насмерть сбил ребенка. Смертельное ДТП произошло на улице Гвардейской. Позднее возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ.

Ольга Шагиева
ОбществоАвто Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:59
    Пора запретить ездить в консервных банках.
    Эта жестянка не обеспечивает безопасность при столкновениях.
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