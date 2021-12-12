В Татарстане «Лада» столкнулась с грузовиком МАЗ: есть погибшие и пострадавшие

Один человек погиб и еще два пострадали после столкновения легковушки «Лада» и грузовика МАЗ в Татарстане. Об этом рассказали в МВД Татарстана.

ДТП произошло ночью 12 декабря. В 2.50 на 11 км строящейся автодороги Алексеевское-Альметьевск (Москва-Пекин) у села Малый Красный Яр водитель автомобиля «Лада» не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

Фото: realnoevremya.ru

В результате аварии 21-летний водитель легковушки погиб на месте. 18-летний пассажир «Лады» и 35-летний водитель МАЗ госпитализированы в ЦРБ Чистополь.

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Ольга Шагиева