Татарстан вошел в лидеры по количеству заявок на переобучение граждан

Татарстан вошел в лидеры по количеству заявок на переобучение граждан старшего возраста. Об этом сообщили в пресс-службе федерального проекта «Содействие занятости».

«Свыше 41 тыс. заявок на бесплатное обучение от россиян старше 50 лет поступили в российские вузы, реализующие проект «Содействие занятости» нацпроекта «Демографии» под кураторством федерального оператора — Томского государственного университета», — приводит сообщение ТАСС.

Больше всего заявок поступило из Москвы и Подмосковья, Краснодарского края, Ленинградской и Ростовской областей и Татарстана.

Большинство учащихся (67%) старше 50 лет признались, что хотят повысить свою квалификацию и сохранить текущее место работы. 10% проходят обучение, рассчитывая начать предпринимательскую деятельность в качестве самозанятого или ИП. Еще8% опрошенных рассчитывают повысить конкурентоспособность на рынке труда.

Ранее власти Татарстана увеличили финансирование программы содействия занятости до 12 млрд рублей.

Ольга Шагиева