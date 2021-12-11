Россияне назвали свои любимые новогодние традиции
Россияне назвали главные новогодние традиции. Опрос провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Согласно данным, 18% россиян считают главной традицией собираться с родными и друзьями. На втором месте главной традицией назвали украшение елки и создание новогоднего уюта дома (15%). Получать подарки любят 6% опрошенных.
5% респондентов больше всего любят загадывать желание под бой курантов. Чуть меньше, 5% ответили, что больше всего любят праздничные традиции — застолье, салюты, отдых и хороший сон.
Для 3% приятно накрывать праздничный стол. Столько же участников опроса назвали главной традицией новогоднего стола оливье. Ходят в баню, смотрят новогодние фильмы в эти дни 2% россиян.
У 17% россиян другие новогодние традиции: они путешествуют, поют, танцуют встречают Деда Мороза и Снегурочку или наряжаются ими, устаивают кулинарные состязания.
Любимых новогодних традиций нет у 11% россиян, пишет RT.
Ранее выяснилось, что в декабре 43% россиян работают хуже, чем обычно.
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