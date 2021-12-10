В Уфе подсчитали количество растительности на человека

На каждого жителя Уфы приходится примерно 200 кв. м зеленых насаждений. Однако, это усредненные цифры. В центре города этот показатель не превышает 20 «квадратов» на человека.

Заместитель начальника Главархитектуры Уфы Ольга Сарапулова считает такие показатели достаточно низкими. В рамках обсуждения генплана столицы Башкирии она рассказала, что существует федеральный норматив, по которому на каждого человека должно приходится 16 кв. м зелени, в то время как ВОЗ рекомендует увеличивать данный показатель более чем в 3 раза.

— По тем СанПиНам, которые действуют сейчас у нас в стране, мы даже выше норматива, и вроде бы все хорошо, но при этом есть рекомендации Всемирной организации здравоохранения — 50 квадратных метров зелени на человека. Эта тема в международной урбанистике очень широко обсуждается сейчас. Urban Health — это городское здоровье, то есть какие факторы влияют на наше здоровье. Озеленение один из прямых факторов, который не только способствует очистке воздуха, но и рекреации, психологическому комфорту, возможности занятия спортом — все это критически важно. И конечно, нам есть над чем поработать, — отметила Сарапулова.

Фото: glavarb.ru

Эксперт добавила, что для повышения комфортности проживания в районах Уфы необходимо увеличивать площадь зеленых насаждений. Сейчас же нормальная их обеспеченность отмечается только в местах с преобладающим частным сектором.

Эмиль Зиянгиров