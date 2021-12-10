Потребление моторного топлива в Татарстане в 2021-м должно превысить прошлогодний уровень

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Потребление моторного топлива автовладельцами Татарстана пока не вернулось к допандемийному периоду, но должно превысить показатели 2020 года. Об этом стало известно на онлайн-конференции «Реального времени» с начальником ГБУ «Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в Республике Татарстан» Робертом Гилязиевым.

Он рассказал, что в 2019 году, «когда была нормальная экономика», потребление топлива в Татарстане составило более 3,5 млн тонн. Из них бензина было реализовано на 1,2 млн тонн, дизельного топлива всех марок — 1,5 млн тонн, сжиженного газа — на 250 тыс. тонн.

В 2020 году из-за пандемии объем потребления моторных топлив в Татарстане снизился до 2,7 млн тонн. В 2021 году, считает он, объем потребления моторного топлива в итоге, вероятнее всего, приблизится к 3 млн тонн.



Онлайн-конференцию «Реального времени» с Робертом Гилязиевым смотрите на нашем youtube-канале.

Сергей Афанасьев