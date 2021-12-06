В Казани все еще устанавливают новогодние иллюминации

В Казани на улице Баумана продолжается установка иллюминаций к Новому году, сообщили «Реальному времени» очевидцы.

Праздничные украшения устанавливают уже в течение продолжительного времени. Сейчас на центральной улице столицы Татарстана можно наблюдать неработающие конструкции. Когда их включат — пока неизвестно.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера очевидцы сообщили «Реальному времени», что привычные городу конструкции, установленные у «Центрального стадиона» и около мостов на Булаке в Вахитовском районе Казани, не работают. У «Центрального стадиона» конструкция светилась лишь в одном месте.