На уборку казанских улиц от снега вышли 527 дорожных рабочих и 251 единица техники

В Казани в расчистке улиц от снега задействованы 527 дорожных рабочих и 251 единица специальной техники. В это число входят 54 комбинированные дорожные машины, 63 тракторные щетки, 51 самосвал и др. Об этом рассказали в мэрии города.

Снег будут вывозить с участков следующих улиц:

ул. 2-я Туринская;

ул. Баумана;

ул. Беломорская;

ул. Вагапова;

ул. Качалова;

ул. Магистральная;

ул. Павлюхина и др.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В грядущие выходные синоптики не прогнозируют существенных осадков. Однако жителей Татарстана ожидает похолодание до -14 градусов. Завтра ночью и утром ожидается до -10..-15 градусов, при прояснениях до -19 градусов.

Диана Жиленкова