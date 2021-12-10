На уборку казанских улиц от снега вышли 527 дорожных рабочих и 251 единица техники
В Казани в расчистке улиц от снега задействованы 527 дорожных рабочих и 251 единица специальной техники. В это число входят 54 комбинированные дорожные машины, 63 тракторные щетки, 51 самосвал и др. Об этом рассказали в мэрии города.
Снег будут вывозить с участков следующих улиц:
- ул. 2-я Туринская;
- ул. Баумана;
- ул. Беломорская;
- ул. Вагапова;
- ул. Качалова;
- ул. Магистральная;
- ул. Павлюхина и др.
В грядущие выходные синоптики не прогнозируют существенных осадков. Однако жителей Татарстана ожидает похолодание до -14 градусов. Завтра ночью и утром ожидается до -10..-15 градусов, при прояснениях до -19 градусов.
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