В Казани пройдет бесплатный мастер-класс о ведении бухучета при работе на маркетплейсах

Ак Барс Банк приглашает бухгалтеров на мастер-класс, посвященный особенностям ведения бухгалтерского учета при работе на маркетплейсах. Мероприятие пройдет 14 декабря в 18 часов в офисе Ак Барс Банка «Лучше».



Спикером выступит руководитель компании Global Finance Екатерина Тишакова с 12-летним опытом работы главным бухгалтером. Она расскажет о типовых ошибках в работе бухгалтеров и отличиях учета в зависимости от склада товара, а также объяснит разницу между онлайн-продажами и продажами на маркетплейсе.

Вход свободный по регистрации.

Офис «Лучше» находится в Казани по адресу ул. Право-Булачная, 51.



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