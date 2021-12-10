За минувшие сутки в Казани поймали восемь водителей в нетрезвом виде

Фото: Ринат Назметдинов

За прошедшие сутки в столице Татарстана произошло три ДТП с пострадавшими, в том числе одно столкновение и два наезда на пешеходов. Еще 95 аварий произошли с материальным ущербом. Об этом сообщает телеграм-канал ГИБДД Казани.

Также в городе задержали восемь водителей, управлявших транспортным средством в нетрезвом виде. У двоих автолюбителей не оказалось водительских прав. Еще четыре человека доставили в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений.

Фото: Максим Платонов

Недавно в Казани трамвай насмерть сбил ребенка. Смертельное ДТП произошло на улице Гвардейской. Позднее возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ.

Диана Жиленкова